На Васильевском острове провели костюмированный парад такс

Такс наряжали рокерами, цыганками и гусарами. Фото: Юлия Зинчук

Балерины, панки, рокеры, гитаристы, цыганки и даже гусары собрались сегодня в Шкиперском саду на Васильевском острове. Всех их объединяло одно - порода. Речь о таксах, которых привели на благотворительный Парад такс.

На ежегодный фестиваль съезжаются не только петербуржцы, но и жители других регионов. Главная фишка парада - интересные костюмы, среди которых выбирали самые интересные. При этом наряжаться было важно не только собачкам, но и их хозяевам. Темой милого дефиле в этот раз выбрали музыку. Костюмами щеголяли 100 участников.

- Это было замечательно. Победителям браво! - сказала одна из довольных участниц.

Победителем признали семью балерин. Ради победы даже отец семейства не постеснялся примерить пачку и балетки, а уж такса в белом наряде сразила жюри наповал.