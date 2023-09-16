Роспотребнадзор посоветовал петербуржцам альтернативы пшеничной муке

Выбрать можно как минимум из пяти полезных вариантов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор Петербурга посоветовал горожанам присмотреться к альтернативам пшеничной муки. Она хоть и самая популярная, но только далеко не самая полезная из всех видов муки. При переработке пшеничная мука теряет витамины группы В и Е, а также всю клетчатку. Самая бесполезная с этой точки зрения - мука экстра. Но пшеничную муку ценят за умение долго храниться.

- Исследования последних лет показывают, что крупа и мука из непереработанного зерна полезнее. Отруби, содержащиеся в оболочке, поддерживают стабильный уровень глюкозы в крови без резких скачков; клетчатка регулирует работу кишечника, - рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве предложили попробовать муку из овсяных хлопьев, кукурузной или гречневой крупы, риса или амаранта. Эти виды не содержат глютен, а их калорийность аналогична пшеничной. Самой полезной специалисты считают цельнозерновую муку из любой крупы.