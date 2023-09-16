Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье16 сентября 2023 18:45

Роспотребнадзор посоветовал петербуржцам альтернативы пшеничной муке

Пшеничная мука считается самой популярной, но наименее полезной
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Выбрать можно как минимум из пяти полезных вариантов.

Выбрать можно как минимум из пяти полезных вариантов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор Петербурга посоветовал горожанам присмотреться к альтернативам пшеничной муки. Она хоть и самая популярная, но только далеко не самая полезная из всех видов муки. При переработке пшеничная мука теряет витамины группы В и Е, а также всю клетчатку. Самая бесполезная с этой точки зрения - мука экстра. Но пшеничную муку ценят за умение долго храниться.

- Исследования последних лет показывают, что крупа и мука из непереработанного зерна полезнее. Отруби, содержащиеся в оболочке, поддерживают стабильный уровень глюкозы в крови без резких скачков; клетчатка регулирует работу кишечника, - рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве предложили попробовать муку из овсяных хлопьев, кукурузной или гречневой крупы, риса или амаранта. Эти виды не содержат глютен, а их калорийность аналогична пшеничной. Самой полезной специалисты считают цельнозерновую муку из любой крупы.