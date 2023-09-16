17-летние аферисты из Тихвина попали под статью за попытку развести пенсионерку на деньги

Малолетние аферисты задержаны. Фото: Артем КИЛЬКИН

Двое малолетних рецидивистов стали фигурантами уголовного дела о покушении на мошенничество. 17-летние подростки пытались развести пенсионерку на крупную сумму по известной схеме с попавшим в ДТП родственником. Но пожилая женщина оказалась подготовленной.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 15 сентября в полицию Тихвинского района обратилась 75-летняя женщина. Она пожаловалась на телефонный звонок якобы от врача, который сообщил ей ужасную новость.

- Пенсионерке заявили, что ее дочь попала в ДТП и для ее лечения срочно требуется 400 000 рублей, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Деньги нужно было передать курьеру, который был готов приехать прямо к пенсионерке домой. Однако женщина раскусила обманщиков и не попалась на их крючок. Сами аферисты попались в руки полиции уже на следующий день. Несостоявшимися мошенниками оказались подростки, студенты одного из петербургских техникумов. Как выяснилось, за плечами у приятелей уже имелась уголовная ответственность за кражу.