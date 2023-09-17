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НовостиОбщество17 сентября 2023 6:23

Холодный ветер и дожди ожидаются в Петербурге 17 сентября

Воздух прогреется только до 20 градусов
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге ожидается пасмурная погода.

В Петербурге ожидается пасмурная погода.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург 17 сентября находится под влиянием холодного атмосферного фронта. Он будет опускаться с севера. Облака в воскресенье станут более плотными, ветер усилится. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди. Об этом в своем телеграм-канале сообщает главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- Температура воздуха составит +18…+20 градусов в Северной столице, по области прогнозируют +16…+21 градусов. Ожидается западный ветер, скорость которого составит от пяти до десяти метров в секунду. Он будет порывистым, - говорится в сообщении.

Атмосферное давление немного упадет, но к вечеру начнет расти. В понедельник, 18 сентября, немного похолодает. А температура воздуха составит от 14 до 16 градусов.