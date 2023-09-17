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НовостиПроисшествия17 сентября 2023 6:32

Двух человек спасли из горящей квартиры на проспекте Ударников в Петербурге

В Петербурге пожарные спасли из горящей квартиры на проспекте Ударников двух человек
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге тушили квартиру.

В Петербурге тушили квартиру.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мощный пожар произошел в Петербурге 17 сентября. Сообщение о горящей квартире на проспекте Ударников поступило спасателям в 7:16. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- В квартире, в комнате площадью десять квадратных метров происходило горение обстановки на площади пяти квадратных метров, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Спасателям понадобилось всего полчаса, чтобы справиться с огнем. В 7:46 пламени уже не было. Пожарные эвакуировали из полыхающего жилья двух человек. Еще восьмерых вывели из опасной зоны. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал.

На место ЧП выезжали три пожарные машины и 15 профессиональных огнеборцев. Причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснить дознавателям.