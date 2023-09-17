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НовостиПроисшествия17 сентября 2023 7:25

Эксгибиционист пугал маленьких детей из окна своего дома в Петербурге

В Петербурге задержали 30-летнего эксгибициониста, пугавшего детей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчину поместили в ИВС.

Мужчину поместили в ИВС.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Петербурге задержали 30-летнего эксгибициониста. Сотрудникам про него рассказала женщина, которая видела, как мужчина из своего окна показывал половые органы маленьким детям во дворе дома на Сиреневом бульваре. Это произошло 16 сентября, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- По подозрению от дома на улице Ивана Фомина в отдел полиции был доставлен 30-летний петербуржец. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказал источник.

Против задержанного местного жителя составили административный протокол. Хулигана отправили в изолятор временного содержания. Материалы дела передали в Следственный комитет. Мужчине может грозить уголовное дело.