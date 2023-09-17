15 человек эвакуировали из горящего дома на улице Просвещения в Петербурге

В Петербурге загорелась двухкомнатная квартира. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двухкомнатная квартира загорелась в Выборгском районе Северной столицы. Пожар на улице Просвещения начался в 10:31. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- В двухкомнатной квартире горела обстановка площадью в десять квадратных метров, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пожарные потушили огонь всего за несколько минут: около 11 часов дня пламени уже не было. Из опасной зоны специалисты эвакуировали 15 человек. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал.

На место ЧП выезжали три пожарные машины и 12 спасателей МЧС. Причины и обстоятельства возгорания будут устанавливать дознаватели.