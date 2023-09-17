Полиция в Петербурге разыскивает пропавшего 12-летнего мальчика

Мальчик может находиться в любом районе. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Петербурге продолжаются поиски без вести пропавшего 12-летнего мальчика. Ребенок ушел из дома 12 сентября и не вернулся. Близкие школьника забили тревогу, в этот же день они обратились в полицию. Но вот уже пятый день полицейские и волонтеры активно ищут подростка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Последний раз мальчика видели в этот же день, 12 сентября, в 21:00 в Мурино на станции метро «Девяткино», - говорится в сообщении ведомства.

О мальчике известно, что его рост составляет 140 сантиметров, волосы каштановые, глаза карие. В день исчезновения ребенок был одет в черный пиджак, красную футболку, черные брюки, белые кроссовки. Раньше он уже сбегал из дома.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем школьнике, попросили обращаться по номерам телефонов – 112, 5735360.