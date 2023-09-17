Опубликован шорт-лист премии в области маркетинга, рекламы и связи с общественностью PROBA Awards 2023

Ежегодно конкурс собирает сотни работ PR-специалистов. Фото: КИТАШЕВ Роман

Скоро в Петербурге пройдет подведение итогов премии в области маркетинга, рекламы и связи с общественностью - PROBA Awards 2023. В этом году участники подали более 230 заявок на конкурс.

- Ежегодно конкурс собирает сотни работ PR-специалистов и авторских коллективов разных организаций и структур, заинтересованных в развитии коммуникационной отрасли, отметил председатель организационного комитета Proba Awards, генеральный Директор SPN Communications - Андрей Баранников.

Команда профессионалов в жюри оценивала коммуникационные проекты на протяжении месяца. 14 сентября организационный комитет Proba Awards опубликовал долгожданный шорт-лист номинантов на официальном сайте премии.

Уже 21 сентября в рамках форума Baltic Weekend пройдет очная защита номинантов за звание «Специалист года», заседание круглого стола с членами жюри для определения победителей в 16 номинациях, а также вечернее мероприятие - церемония награждения и торжественный фуршет в ресторане «Европа».