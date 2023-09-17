Петербург стал самым популярным направлением для осеннего отпуска. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург стал одним из самых популярных осенних направлений для отдыха у туристов. В рейтинг также попали Краснодарский край, Северный Кавказ, Казань, Алтай и Крым. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob, который провел исследование.

- В поездку по России чаще планируют отправиться респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц, - говорится в исследовании.

Парадокс, но те, чьи доходы поменьше, около 50 тысяч рублей, предпочитают отдыхать за пределами страны: в Баларуси, Турции и Египте.

К слову, именно осенью многие предпочитают оставаться дома или же ездить на дачу. В целом, отпусков осенью стало меньше. 62 процента россиян в это время будут работать. А из тех, кто все-таки решил отдохнуть, 6 процентов выбрали отдых в России, и 3 процента поедут отдыхать за границей.