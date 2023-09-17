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НовостиОбщество17 сентября 2023 15:40

Петербург стал самым популярным направлением для осеннего отпуска

Исследование провел сервис SuperJob
Анастасия НУРАДИЛОВА
Петербург стал самым популярным направлением для осеннего отпуска.

Петербург стал самым популярным направлением для осеннего отпуска.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург стал одним из самых популярных осенних направлений для отдыха у туристов. В рейтинг также попали Краснодарский край, Северный Кавказ, Казань, Алтай и Крым. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob, который провел исследование.

- В поездку по России чаще планируют отправиться респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц, - говорится в исследовании.

Парадокс, но те, чьи доходы поменьше, около 50 тысяч рублей, предпочитают отдыхать за пределами страны: в Баларуси, Турции и Египте.

К слову, именно осенью многие предпочитают оставаться дома или же ездить на дачу. В целом, отпусков осенью стало меньше. 62 процента россиян в это время будут работать. А из тех, кто все-таки решил отдохнуть, 6 процентов выбрали отдых в России, и 3 процента поедут отдыхать за границей.