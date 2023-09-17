Новый многоэтажный жилой квартал появится на севере Петербурга

Местные жители переживают за ухудшение транспортной доступности. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Зоной многоэтажной жилой застройки теперь считается квартал севернее Юнтоловского заказника и западнее Арцеулловской аллеи в Приморском районе. Такое решение приняла комиссия по внесению изменений в генплан Петербурга. Об этом пишет РБК.

- Решение касается обширной территории площадью почти 1000 гектар на границе Приморского и Выборгского районов. Локация ограничена ЗСД, северной границей Приморского района, Комендантским проспектом, Парашютной улицей и береговой линией реки Каменки, - сообщает издание.

По мнению местных жителей, появление в этом месте многоэтажного жилого квартала может негативно повлиять на транспортную ситуацию, однако эксперты с такой позицией не согласны.

- Нынешнее решение, конечно, ухудшает ситуацию, но не принципиально. Новых пробок, где их раньше не было, не появится. Просто они будут больше. Если они будут совсем невыносимыми, возможно, это побудит власти быстрее запустить общественный транспорт, - выразил мнение транспортный инженер Иван Вергазов, слова которого приводит РБК.