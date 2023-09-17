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НовостиСпорт17 сентября 2023 17:27

Роман Ротенберг обратился к болельщикам СКА после очередного поражения

Ротенберг пообещал болельщикам, что СКА начнет побеждать
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ротенберг обратился к болельщикам.

Ротенберг обратился к болельщикам.

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Главный тренер хоккейного клуба СКА обратился к болельщикам после очередного поражения петербургской команды. В воскресенье, 17 сентября, матч СКА с «Сибирью» завершился со счетом 1:2, армейцы уступили соперникам. Об этом сообщает издание «Чемпионат»

- В целом от нас сегодня была хорошая игра, но пока не переходит это в результат. А так – боевая игра, мы возвращаем свою игру. Надо набраться терпения, у нас тяжелый сентябрь такой. Но мы болельщикам нашим обещаем, что мы вернем наши кондиции и будем побеждать, - сказал главный тренер в интервью после матча.

Напомним, недавно СКА проиграл «Динамо» со счетом 3:1. Это было четвертое поражение подряд. Теперь петербуржцы уступили в матче уже в пятый раз.