Роман Ротенберг обратился к болельщикам СКА после очередного поражения

Ротенберг обратился к болельщикам. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Главный тренер хоккейного клуба СКА обратился к болельщикам после очередного поражения петербургской команды. В воскресенье, 17 сентября, матч СКА с «Сибирью» завершился со счетом 1:2, армейцы уступили соперникам. Об этом сообщает издание «Чемпионат»

- В целом от нас сегодня была хорошая игра, но пока не переходит это в результат. А так – боевая игра, мы возвращаем свою игру. Надо набраться терпения, у нас тяжелый сентябрь такой. Но мы болельщикам нашим обещаем, что мы вернем наши кондиции и будем побеждать, - сказал главный тренер в интервью после матча.

Напомним, недавно СКА проиграл «Динамо» со счетом 3:1. Это было четвертое поражение подряд. Теперь петербуржцы уступили в матче уже в пятый раз.