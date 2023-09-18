Один человек пострадал в квартирном пожаре в Петроградском районе

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сильный пожар произошел в Петроградском районе Северной столицы вечером 17 сентября. На улице Академика Павлова загорелась двухкомнатная квартира. Об этом вечером в воскресенье сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- В двухкомнатной квартире на кухне площадью 12 квадратных метров происходило горение обстановки на площади один квадратный метр, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Местные жители самостоятельно потушили огонь, и когда на место происшествия приехали спасатели, пламени уже не было. Из-за возгорания пострадал один человек, его госпитализировали в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего на данный момент не уточняется.

На место горящей квартиры выезжали две пожарные машины и десять профессиональных огнеборцев. Причины возгорания и обстоятельства случившего предстоит выяснять дознавателям.