Скандинавский циклон принесет в Петербург прохладу 18 сентября

Синоптики пообещали прохладный день в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге 18 сентября будет хозяйничать скандинавский циклон, а погоду определит его наполненный холодом гребень. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- Стараниями циклона в регионе ожидается переменная облачность, обойдется без дождей, а температурный фон будет близок к своей климатической норме, - говорится в сообщении специалиста.

По словам синоптика, температура воздуха в понедельник составит от 14 до 16 градусов в Петербурге, и от 12 до 17 градусов в Ленинградской области. Скорость западного ветра достигнет до семи метров в секунду. Атмосферное давление почти не изменится и останется выше нормы.

Во вторник, 19 сентября, в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, которые начнутся ближе к вечеру. Но при этом в городе потеплеет до 19-21 градусов. Напомним, в пятницу в Северной столице прогнозируют 25 градусов тепла.