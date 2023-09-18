Лжеремонтника стиральных машин отправили под стражу за обман домохозяек из Петербурга и Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Лжеремонтника стиральных машин поймали в Петербурге и заключили под стражу. 24-летний житель Брянска приезжал на вызов к женщинам, делал вид, что что-то чинит, а потом скрывался с оплатой. Таким образом он обманул несколько десятков домохозяек из Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Несмотря на то, что полиции известно о десятках обманутых женщин, с заявлением обратились только три жительницы Волосовского района 22, 33 и 69 лет. Одна из них заплатила лжеремонтнику 4 тысячи рублей, другая - 5 тысяч рублей, а третья - 10 тысяч рублей. По этим трем фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

- В ходе расследования полицией получена оперативная информация о том, что на счету лжеремонтника десятки обманутых домохозяек в Петербурге и Ленобласти. В настоящее время полицейские устанавливают всех потерпевших от действий «специалиста» по ремонту стиральных машин, - добавили в ведомстве.