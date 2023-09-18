Поезд насмерть сбил 77-летнего петербуржца

77-летний пенсионер погиб под колесами поезда в Ленобласти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В прошедшие выходные на перегоне между железнодорожными станциями Новолисино и Павловск погиб 77-летний житель Петербурга. Пенсионер решил перейти железнодорожный мост через реку Ижора в необорудованном для перехода месте. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

- Машинист тепловоза применил экстренное торможение и подавал громкие звуковые сигналы. Однако наезда избежать не удалось. В результате пенсионер получил не совместимые с жизнью травмы, - уточнили в пресс-службе.

Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства трагедии. Также в ведомстве напомнили, что основными причинами получения травм на железнодорожных путях является нарушение правил безопасности. Поэтому в очередной раз просят граждан сохранять бдительность в зоне движения поездов.