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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 7:59

Поезд насмерть сбил 77-летнего петербуржца

77-летний петербуржец погиб под колесами поезда на перегоне между станциями Павловск и Новолисино
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
77-летний пенсионер погиб под колесами поезда в Ленобласти.

77-летний пенсионер погиб под колесами поезда в Ленобласти.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В прошедшие выходные на перегоне между железнодорожными станциями Новолисино и Павловск погиб 77-летний житель Петербурга. Пенсионер решил перейти железнодорожный мост через реку Ижора в необорудованном для перехода месте. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

- Машинист тепловоза применил экстренное торможение и подавал громкие звуковые сигналы. Однако наезда избежать не удалось. В результате пенсионер получил не совместимые с жизнью травмы, - уточнили в пресс-службе.

Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства трагедии. Также в ведомстве напомнили, что основными причинами получения травм на железнодорожных путях является нарушение правил безопасности. Поэтому в очередной раз просят граждан сохранять бдительность в зоне движения поездов.