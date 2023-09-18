Ущерб на 1,5 млн рублей: Мужчина поджег дом своей тещи в Ленобласти

Преступника поместили в ИВС. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Лужском районе Ленобласти деревянный дом сгорел дотла. Оказалось, что жилье, принадлежавшее женщине, поджег ее зять. Инцидент произошел в субботу, 16 сентября. Материальный ущерб составил 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- В результате оперативно-розыскных мероприятий в Луге у дома 3 на улице Кингисеппа по подозрению в преступлении задержан неработающий 37-летний житель Ивановской области, который из личной неприязни поджег дом, принадлежащий матери его жены, - рассказал источник.

Специалисты возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. О подозреваемом известно, что он уже был судим за наркотики, разбой и изнасилование. Сейчас его поместили в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.