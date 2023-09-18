Водитель автобуса в Петербурге протащил по дороге пенсионерку, зажав дверью ее трость

Водитель автобуса протащил пенсионерку по дороге в Петербурге, зажав дверью ее трость. Фото: прокуратура Петербурга

В Петербурге будут судить водителя автобуса, из-за которого пенсионерка получила тяжелые травмы. Все случилось утром 1 июня 2022 года на проспекте Ветеранов. Мужчина остановил транспорт на остановке. Пенсионерка хотела было войти, но двери вдруг закрылась. При этом ее трость оказалась зажата между дверями. А водитель, несмотря на это, поехал по маршруту дальше. Как итог, женщину потащило за автобусом, а потом она упала. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- 53-летнего местного жителя обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пенсионерке, - уточнили в пресс-службе.

Уголовное дело направили на рассмотрение в Красносельский районный суд. Отметим, что максимальное наказание, которое грозит водителю, предусматривает до двух лет лишения свободы.