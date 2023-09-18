Единственный в 2023 году иностранный турист-яхтсмен приплыл в Петербург

Турист провел неделю в Петербурге. Фото: vk.com/balticborder

В Петербург неделю назад приплыл единственный в этом году иностранный турист-яхтсмен. Мишель добирался до Северной столицы из Франции. Он прибыл в яхт-клуб «Форт Константин». Всю зиму он провел на лодке, чтобы подготовить ее к путешествию. Отправился в Петербург он в мае.

- Лодка Swan 1977 года была куплена в Португалии и является его первой лодкой. Мишель шел взял отпуск на год и ушел в море. Цель путешествия - Санкт-Петербург, где Мишель уже был ранее и очень хотел вернуться. Шел каналами через Голландию, Кильским каналом, заходил в Англию, побывал в Дании, Швеции и Финляндии, - рассказали в пресс-службе яхт-клуба.

Целую неделю француз гулял по Петербургу. Он побывал в Михайловском и Мариинском театрах и наслаждался мегаполисом. Во Франции Мишель живет в провинции Коньяк, которая больше напоминает сельскую местность. Сейчас житель Франции находится на обратном пути: он плывет домой.