Полицейские поймали петербуржца, до полусмерти избившего посетителя бара

Возбуждено уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчин, который жестоко избил посетителя бара на проспекте Энгельса. Полицейским об инциденте сообщили врачи 16 сентября. 35-летнего пострадавшего привезли в медучреждение днем в тяжелом состоянии со следами побоев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 17 сентября в 05:00 в Колпино, у дома 2 по бульвару Трудящихся, сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 40-летний неработающий местный житель, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Что стало причиной возникшей ссоры – не сообщается. Пострадавший до сих пор проходит лечение в больнице. А виновника случившегося поместили в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.