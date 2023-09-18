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НовостиОбщество18 сентября 2023 10:10

В двух районах Петербурга на остановках появились новые светофоры

Один из них установлен около школы
Анастасия НУРАДИЛОВА
Новые светофоры установили в Петербурге.

Новые светофоры установили в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В двух районах Петербурга заработали новые светофоры. Они появились в Московском районе на Звездной улице и в Невском районе на Октябрьской набережной. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 18 сентября.

- Светофорные объекты оборудованы кнопкой вызова пешеходной фазы, а на прилегающей к ним территориях установлены ограждения и сделаны занижения бордюрного камня. Светофоры направлены на повышение уровня безопасности движения пешеходов при следовании от троллейбусных и автобусных остановок к социальным объектам, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Один из светофоров находится около Клуба художественной гимнастики «Центра ФКИС Звездный» и образовательной школы. А второй – около остановки общественного транспорта.

Напомним, перед началом учебного года три светофора в Петербурге установили около школ в Центральном, Кировском и Красносельском районах.