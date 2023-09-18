90 процентов тепловых сетей Петербурга перейдут под контроль города в 2024 году

Петербург собирается взять под контроль 90 процентов теплосетей города в 2024 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

90 процентов тепловых сетей в Петербурге в 2024 году перейдут под контроль города. Сейчас власти ведут переговоры с собственниками теплосетей, чтобы выкупить их активы. Об этом во время заседания городского правительства рассказал губернатор Александр Беглов.

- Думаю, что в следующем году порядка 90 процентов сетей будут под контролем города. После выкупа нужно будет вкладывать средства в реконструкцию, чтобы обеспечить петербуржцев надежным и качественным теплоснабжением, - отметил губернатор.

Также Беглов добавил, что все городские котельные до конца 2023 года переведут на экологичные виды топлива. Сейчас из 22 объектов сдали только один, но еще 14 уже в высокой степени готовности, а на остальных монтируют оборудование.

Однако в городе есть еще 13 неэкологичных ведомственных котельных, семь из которых находятся в ведении Минобороны РФ и шесть - РЖД. Эти объекты собираются перевести на экологичные виды топлива к 2030 году.