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НовостиОбщество18 сентября 2023 10:18

Губернатор одобрил проект осенней корректировки бюджета Петербурга на 2023 год

Доходы в бюджет составят 1 трлн 93 млрд рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Корректировку приняли на заседании городского правительства.

Корректировку приняли на заседании городского правительства.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге правительство одобрило корректировку бюджета на 2023 год. Документ подписал губернатор Александр Беглов. Вопрос рассмотрели 18 сентября на заседании городского правительства.

- Грамотная политика правительства Санкт-Петербурга дает возможность вести устойчивую финансовую политику, не понижать объемы поступлений в бюджет, а, напротив, их наращивать. Конечно, хотелось бы иметь сверхприбыли. Тем не менее хочу отметить, что финансовое положение в Петербурге устойчивое, - сказал глава города на заседании.

Александр Беглов отметил, что Петербург выполняет все социальные программы и вкладывает деньги в развитие города, в различные проекты.

В 2023 году доходы в бюджет города составят 1 триллион 93 миллиарда. На расходы планируется выделить 1 триллион 202 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит составит 109 миллиардов рублей.