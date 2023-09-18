Губернатор одобрил проект осенней корректировки бюджета Петербурга на 2023 год

Корректировку приняли на заседании городского правительства. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге правительство одобрило корректировку бюджета на 2023 год. Документ подписал губернатор Александр Беглов. Вопрос рассмотрели 18 сентября на заседании городского правительства.

- Грамотная политика правительства Санкт-Петербурга дает возможность вести устойчивую финансовую политику, не понижать объемы поступлений в бюджет, а, напротив, их наращивать. Конечно, хотелось бы иметь сверхприбыли. Тем не менее хочу отметить, что финансовое положение в Петербурге устойчивое, - сказал глава города на заседании.

Александр Беглов отметил, что Петербург выполняет все социальные программы и вкладывает деньги в развитие города, в различные проекты.

В 2023 году доходы в бюджет города составят 1 триллион 93 миллиарда. На расходы планируется выделить 1 триллион 202 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит составит 109 миллиардов рублей.