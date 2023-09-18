Зимой тротуары в Петербурге будут посыпать солью в рамках разумного

На территории парков и скверов соль для борьбы с гололедом использовать не будут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На заседании правительства Петербурга речь зашла и о том, как город собирается бороться зимой с гололедом. Тему поднял депутат Государственной Думы Олег Нилов.

- В истории города были периоды, когда соль использовалась по минимуму, - сказал он. - Многим это нравилось. Можно гулять, не опасаясь воздействия соли на обувь, ноги, лапы животных. Есть ли места где не разрешено использовать соль сейчас?

Ему ответил глава комитета по благоустройству Василий Пониделко.

- На территории парков и скверов не применяются. Там посыпают песком и гранитной крошкой, - сказал ответственный за уборку.

Также он добавил, что в этом году предприятия купили 41 тысячи тонн песка и 2 тысячи тонн гранитной крошки, которую используют как раз в зеленых зонах.

- Все зависит от погоды, - отметил губернатор города Александр Беглов. - Где узкие тротуары, там мы посыпает солью. Но минимум и при необходимости. Потому что для нас самое главное - борьба с гололедом. Особенно в центре города.

Кстати, в этом году на территории Адмиралтейского, Центрального, Петроградского и Кировского районов будут применять новый антигололедный материал «Бионорд». Говорят, он хорошо зарекомендовал себя в Москве. Он дороже чем соль, но более современен.

- А еще он безопасен, и у него высокая температура растапливания льда, - добавил Пониделко. - При температурных качелях он может быть просто незаменим. Он не дает снегу превратиться в стеклянный лед. Такие современные препараты необходимы. Мы его попробуем на тротуарах центральных районов. Уверен, что эффект будет хороший.

В других же районах улицы будут убирать по старинке. Но если эксперимент признают удачным, то более современное средство дойдет и до них.