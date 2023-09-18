В Петербурге предложили призывать в армию стритрейсеров и мигрантов

Призыв в Петербурге стартует 1 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

На заседании правительства Петербурга оригинальную концепцию предложил депутат Государственной Думы Олег Нилов. Он выступил за то, чтобы призывать в армию нарушителей правопорядка: стритрейсеров и мигрантов.

По его мнению, это позволит и количество правонарушений снизить и кадры в армии пополнит.

Недоволен депутат и тем, как в городе призывают бывших мигрантов, получивших гражданство РФ. Якобы они нередко от призыва уклоняются. С такими власти должны бороться.

- Со своей стороны готов лично участвовать, - добавил Нилов, правда, не пояснив, в чем конкретно.

Но эту задачу для него придумал губернатор города.

- Почему такое происходит? Да потому что несовершенно законодательство, - сказал Александр Беглов. - Если раньше ты был обязан встать на воинский учет, когда получаешь паспорт или меняешь место жительства, то сегодня такого положения нет. Хотя оно должно быть. Это лазейка. Поднимите этот вопрос на уровне Государственной Думы. Мы вас поддержим.

Правда, идею со стритрейсерами глава города отверг: «перед законом все равны».