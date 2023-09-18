У шести станций метро в Петербурге будут следить за незаконными торговцами

За незаконными торговцами в Петербурге начали следить патрули. Фото: ККИ

От жителей Петербурга частенько поступают жалобы на торговцев, которые заполонили улицы. То и дело в городе можно встретить прилавки с сувенирами, различные ларьки или просто садоводов, которые продают овощи и фрукты со своих огородов. Поэтому в Северной столице организовали беспрерывное патрулирование у шести станций метро: «Проспект Большевиков», «Озерки», «Проспект Просвещения», «Удельная», «Лесная» и «Автово». Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- На прошедшей неделе мобильные группы из числа сотрудников ККИ и ЦПЭИГИ осуществляли ежедневную постоянную проверку территорий у шести станций метро. Мероприятия проводились в будние и выходные дни в период времени с 13:00 до 20:00. Во избежание занятия территорий незаконными торговцами сотрудниками ККИ и ЦПЭИГИ проводилось беспрерывное патрулирование, - добавили в пресс-службе.

Сейчас к этим станциям метро также добавили еще две локации в Невском и Кировском районах. Отмечается, что этот вид профилактики будут продолжать применять вместе с рейдами и другими методами работы.