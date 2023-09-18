В честь СПбГУ могут назвать безымянную горную вершину в Бурятии

Студенты СПбГУ покорили безымянную вершину в Бурятии, которая может получить имя вуза. Фото: спортивный клуб СПбГУ

Одна из безымянных горных вершин на хребте Хамар-Дабан в Республике Бурятия может получить имя «пик Санкт-Петербургского университета». С соответствующей инициативой выступили представители университетской экспедиции, которые покоряли там гору. Об этом сообщили в пресс-службе СПбГУ.

Четыре дня члены сборной команды вуза по альпинизму и скалолазанию и представители университетского альпинистского клуба «Барс» восходили на безымянную вершину высотой более 1,7 тысяч метров. На верху универсанты заложили памятную капсулу с посланием от студентов вуза. В нем они попросили председателя Народного хурала Республики Бурятия Владимира Павлова поддержать инициативу о присвоении безымянной вершине название университета.

- За эти дни приходилось много раз преодолевать вброд горную речку, двигаться по крутому склону тайги без какой-либо тропы, ночевать в палатке. Но ребята все выдержали, и с погодой, честно говоря, нам очень повезло. Я надеюсь, что скоро на карте России появится вершина, носящая название «пик Санкт-Петербургского Университета», - рассказал руководитель экспедиции Сергей Семилеткин.