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НовостиОбщество18 сентября 2023 11:49

Петербург представили на выставке туристических направлений в Армении

В Северной столице активно развивается культурно-познавательный туризм
Анастасия НУРАДИЛОВА
Петербург представили на выставке в Армении.

Петербург представили на выставке в Армении.

Фото: Пресс-служба Смольного

В Ереване с 15 по 17 сентября проходила выставка Отдых и развлечения EXPO 2023. Петербург тоже был представлен в качестве туристического направления. Напомним, город считается культурной столицей СНГ. На выставке посетителям показали масштабную экспозицию, которая отразила историческое наследие Северной столицы.

- В рамках работы тематического стенда специалисты Конгресс-бюро городского Комитета по развитию туризма совместно с туроператорами и крупнейшей конгрессно-выставочной площадкой проводили презентации и деловые встречи, рассказывали о широком спектре туристских возможностей в Петербурге в любой сезон, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Напомним, в Петербурге активно развивается культурно-познавательный туризм. В этом году мероприятия, где были представлены туристические возможности города, прошли не только в Армении, но и в Узбекистане, Азербайджане, Белоруссии и Казахстане.