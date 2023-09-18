Сваленные деревья и улетевшие ограждения: В Петербурге убрали последствия непогоды

В Петербурге убрали последствия непогоды в воскресенье. Фото: комитет по благоустройству

Непогода обрушилась на Петербург в минувшее воскресенье. В городе разыгрался сильный ветер, который отрывал от земли различные конструкции и ломал деревья. Например, по Вознесенскому проспекту рядом с Садовой улицей в середине дня образовался затор из-за прилетевшего туда пластикового ограждения, а вечером по той же причине дорога оказалась перекрыта на площади Карла Фаберже и Заневском проспекте. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.

- Над тротуаром Санкт-Петербургского шоссе в Стрельне вдоль Константиновского дворца из-за сильного ветра аварийно наклонилась сухая ветка. На Будапештской улице и в Пушкине на Церковной улице упавшие стволы мешали проезду. Сквер в Альпийском переулке лишился двух тополей, в парке Новознаменка рухнул клен, - добавили в комитете.

Сотрудники городских предприятий оперативно убрали деревья и ограждения, освободив путь для водителей и пешеходов.