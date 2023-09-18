Новые функции добавили в приложение парковок в Петербурге

В приложение платных парковок Петербурга добавили новые функции. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителям Северной столицы станет еще удобнее пользоваться платными парковками. Для этого в приложение «Парковки Санкт-Петербурга» добавили новые функции. В частности, там появилась возможность поминутной оплаты стоянки со второго часа, информация об имеющихся у водителя парковочных разрешениях и абонементах, а также окончания их сроков действия. Кроме того, теперь в приложении можно посмотреть информацию о штрафах за нарушение правил парковки. Об этом сообщает комитет по транспорту.

- Информация о начислении штрафов, завершении сроков действия абонемента или парковочного разрешения будет отображаться, если в настройках включить уведомления, - предупредили водителей.

Чтобы все новые функции приложения заработали, его следует обновить. Кстати, по данным комитета, данный сервис является одним из самых популярных способов для оплаты парковки. Сейчас им пользуются более 1,2 млн человек.