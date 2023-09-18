Жители Петербурга стали на 12 процентов чаще посещать салоны красоты

Средний чек на услуги в салонах красоты Петербурга превысил 2 тысячи рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Петербурга и Ленобласти стали на 12 процентов чаще пользоваться услугами салонов красоты. Средний чек за услуги составляет немногим выше 2 тысяч рублей. Больше всего подорожали стрижки - на 4 процента почти до 1,3 тысячи рублей, окрашивание волос - на 6,8 процента до 2,9 тысячи рублей, маникюр - на 7,4 процента до 1,7 тысячи рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитическую платформу YCLIENTS.

- Если сравнить начало осени 2022 года и 2023 года, то по нашим данным, вырос спрос на все стрижки - на 7,3 процента, а также на массаж - на 5,6 процента, педикюр - на 5,1 процента, - добавили аналитики.

Участники рынка подтверждают, что цены на некоторые услуги действительно выросли. Однако, по их словам, на рентабельности рынка это не сказалась. Это связано с тем, что значительно подорожали расходные материалы, например, краски для волос и гель-лаки. При этом некоторые продукты выросли в цене на 120 процентов.