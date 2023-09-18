Полиция задержала петербуржца по делу о поджоге двух автомобилей

Предполагаемого поджигателя задержали полицейские. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Выборгском районе Петербурга сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в поджоге двух автомобилей на улице Тихоокеанской в Парголово. Иномарки полыхали около часу ночи 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- В 01:20 прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы полиции было установлено, что у дома 10 корпус 1 по Тихоокеанской улице в посёлке Парголово загорелись: «Вольво V 60», стоимостью 4 000 000 рублей и «Опель Мокка», стоимостью 1 500 000 рублей, - говорится в сообщении регионального ведомства.

В итоге «Вольво» полностью сгорел и не подлежит восстановлению. А вторая машина сгорела частично. Около пяти часов утра 17 сентября полицейские поймали предполагаемого поджигателя. Им оказался 38-летний местный житель. Возбуждено дело об уничтожении и повреждении имущества.