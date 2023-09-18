Петербуржец продал несуществующий абонемент в фитнес клуб и попал под суд

24-летнего парня будут судить в Петербурге за продажу несуществующего абонемента в фитнес клуб. Фото: Олег ЗОЛОТО

Какие только способы нелегального заработка могут придумать люди. Вот 24-летний петербуржец решил подзаработать на продаже несуществующего абонемента в фитнес клуб. Для этого он разместил на одном из сайтов бесплатных объявлений соответствующее уведомление. На него откликнулась девушка. Та перевела продавцу 15 тысяч рублей, но свой товар так и не получила. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

- В ходе переписки с девушкой продавец выразил готовность продать указанный абонемент за безналичный расчет, зная, что данный абонемент он ранее продал иному лицу. Потерпевшая перевела парню 15 тысяч рублей. После того, как денежные средства поступили на счет, петербуржец удалил объявление, - уточнили в пресс-службе.

Парня обвинили в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину. Материалы уголовного дела направили на рассмотрение в Невский районный суд.