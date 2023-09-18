Жительница Ленобласти вырастила тыкву весом 160 килограммов

Тыкву пока еще не срезали. Фото: t.me/botsad_spb_official

В Ленобласти женщина вырастила тыкву весом 160 килограммов. Огромный плод до сих пор растет. Тыкву пока не срезали. Об этом накануне рассказали в пресс-службе Ботанического сада Петра Великого, приведя цитату Юлии, которая сейчас выращивает огромнейшее лакомство.

- Выращиваю такую тыкву я впервые. Посеяла ее в начале мая на рассаду, высадила в грунт в конце мая в Ломоносове. В начале июня были холодные ночи, приходилось её укрывать. Завязалась тыква в середине июля, через примерно 5 дней я ее опылила. 16 августа по замерам она была уже 40 кг, 23 августа 80 кг, 2 сентября 140 кг, 9 сентября 160 кг, - рассказала Юлия.

Тыкву планируют срезать, когда дело будет идти к холодам. Юлия приготовит из нее соки, заморозит, а семена оставит, чтобы снова посадить. Вдруг, получатся плоды еще большего размера. Ботанический сад подарил женщине пригласительные билеты.