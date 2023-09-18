Петербуржец позвал замуж девушку, напавшую на него с ножом

Петербуржец решил жениться на девушке, которая вонзила в него нож. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Довольно необычная история любви произошла в Петербурге. В одну из февральских ночей 2022 года в квартире на Валдайской улице в Шушарах собрались два друга и их знакомая. Один из парней, проснувшись, устроил сцену ревности из-за беседы девушки с его другом. Он кричал, разбил ее телефон и даже угрожал ударить шваброй. Петербурженка испугалась за свою жизнь и хватилась за нож. А парень ей в ответ: «Взяла нож, режь». Та и вонзила острие возлюбленному в грудь. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Казалось бы, девушка совершила преступление. Ей даже вынесли обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью при превышении самообороны. Вот только суд закрыл дело. Как оказалось, пара помирилась. Более того, парень позвал девушку замуж.

- Потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении девушки в связи с примирением, указал, что она принесла свои извинения, загладила причиненный ему вред. Сейчас они планируют свадьбу, - добавили в пресс-службе.