Власти Петербурга предложили вернуть воинский учет по советскому образцу

Беглов выступил с предложением вернуть воинский учет по образцу времен СССР. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На заседании городского правительства в рамках обсуждения осеннего призыва петербуржцев Александр Беглов выразил недовольство уклонением от призыва новых граждан России.

Власти Петербурга подготовят инициативу по изменению федерального законодательства. Молодые люди при смене места жительства будут обязаны вставать на воинский учет как в советский период.

- На сегодняшний день федеральное законодательство несовершенно, если раньше при получении паспорта, гражданства, при переезде была обязанность встать на воинский учет в течение 10 дней. Сейчас такой обязанности нет, к сожалению. Существует такая лазейка, которой пользуются, - высказался Александр Беглов на заседании городского правительства.

По словам губернатора, городские власти уже работают над поправками в законодательстве, которые устранят этот пробел. Сейчас штраф за нарушение довольно гуманный – от 1,5 до 5 тысяч рублей. Депутат Госдумы Олег Нилов поддержал инициативу. Представителя «Справедливой России» возмутило уклонение от выполнения долга перед Родиной новоиспеченных граждан России.