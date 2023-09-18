Петербуржец пять раз врезался в чужую машину и заявил в суде, что не был за рулем

Петербуржец пять раз протаранил чужой авто и заявил на суде, что не управлял машиной. Фото: t.me/SPbGS

В Петербурге рассмотрели дело водителя, который в июне на своем Chevrolet пять раз врезался в JAC. Как рассказал владелец последнего авто, петербуржец ехал сзади него и сильно нервничал. Дорога была довольно свободная, поэтому он мог спокойно его обогнать. Но вместо этого, остановившись на светофоре, нервный автомобилист подошел к JAC, обматерил и избил водителя, а потом вернулся за руль и пять раз протаранил машину своим авто. А затем скрылся с места ДТП. При этом на суде мужчина заявил, что не был за рулем. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Версия водителя нас восхитила. Фигурант вину не признал. Сообщил, что машиной не управлял, а просто садился и вылазил из авто через дверь водителя, а водитель был совсем другой, - отметили в пресс-службе.

Однако фото и видео с места происшествия доказывали обратное. Поэтому суд лишил петербуржца водительского удостоверения на год.

Стоит отметить, что мужчину судили по административной статье за оставление места ДТП. При этом полиция также усматривает в его действиях нарушение уголовного кодекса по статье об умышленном повреждении чужого имущества.