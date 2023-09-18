Бюджет Петербурга достиг 71,5% от годового плана к сентябрю 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге провели традиционную осеннюю корректировку бюджета. Эксперты подсчитали, что за восемь месяцев 2023 года в городскую казну поступило порядка 749,7 миллиарда рублей. Эта сумма составила примерно 71,5 процента от годового плана. Как сообщили в Смольном, до конца года Северная столица получит еще 44,8 миллиарда рублей допдоходов.

– Растет промышленное производство: оно выше, чем в среднем по стране. Год назад Петербург впервые перешагнул планку в один триллион рублей доходов. В этом году установленные плановые показатели увеличиваются, – отметил губернатор Александр Беглов.

Кстати, выросли и неналоговые доходы, опережающие инфляцию. Дополнительные средства направляют на развитие города и социальную поддержку жителей: льготные лекарства, жилищные программы, приобретение социальных объектов. По адресной инвестиционной программе увеличиваются расходы на приобретение жилых помещений для городских очередников и детей-сирот.