Мощный пожар вспыхнул в ангаре на шоссе Революции в Петербурге

Пожарные потушили автосервис. Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Понедельник в Петербурге закончился происшествием. В Красногвардейском районе вспыхнул мощный пожар. На шоссе Революции 88 загорелся ангар. Сообщение в службу поступило в 17:50, в 19:14 пожар был ликвидирован.

- Горела по всей площади пристройка, используемая под автосервис, размером 5х8 метров. Сведения о пострадавших не поступали, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Петербургу.

На тушение пожара ушло 1,5 часа. Фото: vk.com/spb_today

Судя по фотографиям, пожар оказался разрушительным. Не только здание, но и автомобили внутри пострадали от огня. На месте происшествия работали 28 спасателей и шесть единиц техники. Для выяснения причин случившегося и с целью координации работы экстренных служб на месте присутствовали работники прокуратуры Красногвардейского района.

Ранее spb.kp.ru писала о мощном пожаре в ресторане на Бухарестской улице. 16 сентября огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров. К тушению пожара было привлечено 62 спасателя и 18 единиц техники. Из людей никто не пострадал, однако в огне погибли животные из зоомагазина, находившегося на первом этаже горевшего здания.