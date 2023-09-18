Количество жалоб на уличных музыкантов снизилось за пять месяцев в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге почти пять месяцев действует закон об уличных выступлениях. В Смольном отметили, что сократилось количество жалоб, как со стороны жителей, так и со стороны самих музыкантов. Однако, в пресс-службе комитета по культуре отметили, что остались деятели искусства, которым не удалось подать заявку.

– Исполнители в появившемся в Сети сюжете заявили, что они не успевают подать документы или несколько месяцев подряд получают отказы, – отметили в пресс-службе профильного ведомства.

Специалисты добавили, что, когда поступают обращения на одну дату, предпочтение отдается первому подавшему заявку. Но важно не только быстро подать ее, но и правильно заполнить. Как отметили в Смольном, на портале «Культура Петербурга» для удобства музыкантов уже опубликована пошаговая инструкция. Кстати, сейчас готово расписание выступлений на октябрь.Исполнители в сентябре могут подавать заявки на даты до 15 ноября. Сделать это необходимо минимум за 20 рабочих дней.