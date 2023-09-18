Без вести пропавшего 71-летнего пенсионера восемь дней ищут в Петербурге. Фото: ЛизаАлерт

Без вести пропавшего пенсионера ищут волонтеры «ЛизыАлерт». 71-летний мужчина ушел из дома 10 сентября и спустя восемь дней его местоположение по-прежнему остается неизвестным. Об этом сотрудники поисково-спасательного отряда из Петербурга сообщили в своих социальных сетях.

– Помогите найти человека! Требуется помощь добровольцев, – обратились активисты к неравнодушным местным жителям.

По Сети уже вовсю разлетелись ориентировки на пропавшего. На них волонтеры указали рост около 168 сантиметров, худощавое телосложение, карего цвета глаза. Родственники пожилого мужчины рассказали, что не знают, во что он был одет в день исчезновения. Всю известную информацию можно сообщить на телефоны горячей линии: 112 или 8 800 700 54 52. Кроме того, на связи с петербуржцами находиться инфорг поиска Юлия. С ней можно связаться по номеру 8 904 550 80 69.