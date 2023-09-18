Мотоциклист пострадал в ДТП с иномаркой на проспекте Луначарского в Петербурге

Мотоциклист серьезно пострадал в ДТП с иномаркой на проспекте Луначарского в Петербурге. Фото: ДТП и ЧП

Жесткое ДТП произошло на пересечении проспектов Луначарского и Культуры в Петербурге. Так, в Выборгском районе Петербурге мотоцикл на полном ходу влетел в иномарку. Как сообщили очевидцы, у байкера травмирована нога. Фото с места происшествия появились в телеграм-канале «ДТП и ЧП | Петербург».

– Двухколесный железный конь столкнулся с «Мерседесом», – рассказали свидетели происшествия.

Со слов очевидцев, на место оперативно прибыла скорая помощь. Фельдшеры уже осмотрели пострадавшего пилота. Но в каком состоянии именно он находится, пока что неизвестно. На перекресток двух проспектов также приехали сотрудники ГИБДД. Особых повреждений ни на одном из транспортов на снимках, сделанными свидетелями аварии, не видно. У красного «Мерседеса» слегка помят бампер и сорван госномер, а у мотоцикла – пара деталей.