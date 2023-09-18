Актера Константина Хабенского наградили орденом Почета. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российский президент Владимир Путин наградил актера Константина Хабенского орденом Почета. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

– Художественного руководителя и директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Московский Художественный академический театр имени Чехова» Хабенского Константина Юрьевича наградить орденом Почета за вклад в развитие отечественного искусства и многолетнюю плодотворную деятельность, – говорится в опубликованном указе.

Интересно, что свою первую роль Константин Хабенский получил еще в 1994 году. Тогда он снимался в одном из эпизодов фильма «На кого Бог пошлет». Главную роль он получил через четыре года: в мелодраме «Женская собственность». Но популярным его сделали сериал «Убойная сила» и фильмы Тимура Бекмамбетова «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор».