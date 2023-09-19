Суд взыскал с сервисного центра 800 тысяч рублей за сломанные часы петербуржца. Фото: Тимур ХАНОВ.

Петербуржец взыскал с сервисного центра 810 тысяч рублей за испорченные часы. Оказалось, что мастера компании не только не починили дорогое украшение в срок, но и разбили его. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

– Мужчина по гарантии обратился за устранением недостатков изделия стоимостью 350 тысяч рублей. Часы отставали, а также очень не настраивали дату, – рассказали в пресс-службе ведомства.

В центре их осмотрели: нашли микроцарапины на корпусе, безеле, задней крышке, заводной головке, а также ремне. А когда мужчина пришел забирать украшение, заметил вмятину на них. Доказывать свою невиновность компания не стала. В итоге, петербуржцу вернули стоимость часов, неустойку в 150 тысяч рублей, компенсацию морального вреда размером 40 тысяч рублей, штраф – 270 тысяч рублей. Кроме того, возвратить пришлось и госпошлину суммой 8,5 тысяч рублей.