Движение ограничат в двух районах Петербурга с 20 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В двух районах Петербурга частично ограничат движение. Действовать временные правила начнут с 20 сентября. Новые маршруты придется искать жителям Выборгского и Красногвардейского районов Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

– Из-за ремонта покрытия перекроют дорогу от проспекта Луначарского до КАД. На десять дней изменится движение транспорта по проспекту Культуры. Также с 20 сентября по 7 октября трудности возникнут на пути от Бугровского путепровода до КАД, – уточнили в пресс-службе ГАТИ.

Кроме того, ограничат съезды с проспекта Культуры на Верхнюю улицу, проспект Энергетиков, Маршала Блюхера, а также Пискаревского проспекта. Сотрудники инспекции порекомендовали местным жителям заранее планировать маршруты следования, учитывая временные изменения.