Девять жителей Ленобласти прожили шесть лет в аварийном доме 1917 года постройки

Уголовное дело завели на работников администрации Гатчинского района Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне в СМИ появились сообщения, что несколько жителей Гатчинского района Ленобласти продолжают жить в аварийном доме. Из-за этого правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

– В Сети распространилась информация о том, что в деревянном доме 1917 года постройки продолжают жить семьи с пожилыми людьми. Но в доме нет отопления, воды и централизованной канализации, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Специалисты уже организовали доследственную проверку. На упомянутый в публикациях адрес выехала следственно-оперативная группа: сотрудники осмотрели здание, опросили жильцов и потребовали необходимые документы. Правоохранители выяснили, что зарегистрировано в доме девять человек. Домовладельцы в течение шести лет обивали пороги местной администрации. И в 2023 году добились признания жилья аварийным. Но ни ремонтировать, ни восстанавливать дом никто не собирался.