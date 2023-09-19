Контроль за непристегнутыми водителями усилят в Петербурге с 20 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге усилят контроль за непристегнутыми водителями. С 20 сентября в городе заработают камеры, которые начнут ловить нарушающих этот пункт ПДД автомобилистов. Кстати, штраф грозит и водителям общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

– Полученные данные о нарушителях автоматически будут передаваться в Центр фиксации административных правонарушений ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Наказание непристегнутому водителю или перевозящему пассажиров без ремней безопасности составит одну тысячу рублей. Кстати, к сентябрю 2023 года в Петербурге работает более тысячи комплексов фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения.

Ранее spb.kp.ru писала, что новые функции добавили в приложение парковок в Петербурге: сведения об абонементах и информацию о штрафах.