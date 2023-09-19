Человек погиб в квартирном пожаре на Васильевском острове

На место ЧП выезжали 20 пожарных. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мощный пожар произошел в Василеостровском районе Северной столицы рано утром 19 сентября. О возгорании в двухкомнатной квартире сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на улице Кораблестроителей поступило в 5:41. На место происшествия сразу отправились специалисты, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В двухкомнатной квартире загорелась комната площадью 20 квадратных метров. Пламя охватило территорию размером в 10 квадратных метров. Специалисты боролись с огнем около часа: в 6:41 возгорание удалось ликвидировать.

Из-за происшествия погиб один человек. По предварительной информации, больше никто из жильцов не пострадал. На место случившегося выезжали четыре пожарные машины и 20 профессиональных огнеборцев. Причины и обстоятельства произошедшего будут выяснять дознаватели.