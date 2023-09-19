Циклон «Ян» принесет в Петербург дожди и небольшое потепление 19 сентября

В Петербурге пройдут дожди. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На погоду в Петербурге 19 сентября будет влиять передняя часть североатлантического циклона, который приближается с запада. В Германии ему дали название «Ян». О том, что ждет петербуржцев во вторник, в своем телеграм-канале рассказал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, - говорится в сообщении синоптика.

Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов в Петербурге, а также от 18 до 23 градусов в Ленинградской области. Скорость юго-восточного ветра составит от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление немного упадет и опустится ниже нормы.

В среду снова ожидается похолодание. Столбики термометров покажут от 16 до 18 градусов. Синоптики прогнозируют дожди.