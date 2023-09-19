Нападающий «Зенита» Изидор объяснил, почему закрыл уши после своего гола

Не все позитивно восприняли нового игрока. Фото: ФК "Зенит"

Вильсон Изидор, нападающий «Зенита», во время празднования гола, пальцами закрыл свои уши. Что означал этот жест, футболист рассказал телеканалу «Матч ТВ». К слову, гол в ворота соперника был забит уже на восьмой минуте игры. Это был его дебют в новой команде. Но оказалось, что не все болельщики позитивно восприняли нового игрока.

- После перехода в «Зенит» получил множество сообщений, многие из которых меня задели. Было сказано много не самого красивого обо мне. Закрыл пальцами уши, показал, что, сколько бы и что бы обо мне ни говорили, я не обращаю на эти слова внимания, - объяснил Изидор.

Напомним, о переходе футболиста из «Локомотива» в «Зенит» стало известно в сентябре. Впервые за петербургскую команду нападающий вышел на поле во время матча с «Рубином», который прошел в Казани недавно. Сине-бело-голубые победили со счетом 3:0.